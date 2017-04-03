3 Апреля 2017 г.
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Red Bull X-Fighters. Фристайл-мотокросс на Красной площади
Охота на колесах. До зверя своим ходом
Nissan GT-R Premium Edition. Скала
Панкратион во Владивостоке. 2006-2016
Honda Civic. Конкурент с Востока
Dodge SRT Viper GTS 2013. Прыжок гадюки
Jaguar F-Type 2014. Мал, да удал
KTM X-Bow. Гвардия, вперед!
Адвокаты правого руля
Формула-1 2010. Дорогу молодым!
Какие бывают аэродинамические обвесы. Навстречу ветру
Toyota Estima. Самовыражение не для слабонервных
Lada 4x4 2010. Нестареющая классика
Автопремьеры ноября 2013
Московский автосалон – 2012. Назло рекордам
Suzuki Kizashi EcoCharge Concept. Загадочное дополнение
Путешествие по дорогам США
Renault Symbol 2013. Неожиданное родство
Toyota MR2. Самурайский клинок
Saab 96. А девушки потом
Таблетка от «дорожной болезни»
Обзорность. И открывается чудесный вид
Автошкола выживания
Toyota Chaser JZX100 Tourer V. Повседневный болид
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